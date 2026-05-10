Háború, Külföld :: 2026. május 10. 20:19 ::

Irán elküldte válaszát a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra

Irán elküldte válaszát a pakisztáni közvetítőknek az Egyesült Államok legutóbbi tűzszüneti javaslatára - jelentette vasárnap az iráni állami média.

Az állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát.

A Washington által előzőleg küldött javaslat tartalmazta a háború lezárását, a Hormuzi-szoros megnyitását és az iráni atomprogram leépítését, amelyet viszont Teherán később vitatna meg.

A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált az iráni válaszra.

A törékeny tűzszüneti megállapodás újabb próbának lett kitéve vasárnap, amikor egy drón kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjai közelében. A katari külügyminisztérium "veszélyes és elfogadhatatlan eszkalációnak" nevezte az esetet, amely "a tengeri útvonalak biztonságát fenyegeti".

Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is jelezte: drónok repültek be a légterükbe. Az emírségek két drónt lelőtt, és Iránt vádolta meg a támadással. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök telefonon beszélt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, akit arra intett, hogy a Hormuzi-szoros kérdését ne használja fel nyomásgyakorlás céljára az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, mert az csak tovább élezné a konfliktust.

A hajózás szabadsága mint elv nem lehet alku tárgya - közölte a kormányfő.

(MTI)