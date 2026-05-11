Gyengült reggelre a forint

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hat órakor 355,60 forinton állt a péntek délután hat órai 354,68 forint után, a dollárt 302,41 forinton jegyezték 301,12 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 388,75 forintra ment feljebb 387,48 forintról.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben áll az egy héttel korábbi, 19. heti kezdésnél, 2,1 százalékkal az euró, 2,4 százalékkal a dollár és 1,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 7,5 százalékkal, a dollár ellenében 7,6 százalékkal, a svájci frankkal szemben 5,9 százalékkal erősödött.

(MTI)