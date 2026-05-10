Háború, Külföld :: 2026. május 10. 23:36 ::

Trump megint arcoskodik

Donald Trump amerikai elnök visszautasítota Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra vasárnap.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, "épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát, Nem tetszik - teljesen elfogadhatatlan".

A pakisztáni kormány előzőleg közölte, hogy a teheráni vezetés hozzá juttatta el a választ.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szintén vasárnap egy televízióinterjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abban, hogy egy köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a Hormuzi-szoros újranyitásának érdekében.

(MTI)