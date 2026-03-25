2026. március 25. 12:17

Toroczkai: kabaré, hogy az oroszok vagy az ukránok beavatkoznának a magyar választásba

Abszolút elégedett a Mi Hazánk jelenlegi helyzetével, biztosan bennmaradnak a parlamentben a választás után, a közvélemény-kutatásoknak pedig nem hisz, mert szerinte azok mindig alulmérik őket, mondta Toroczkai László a Telex választási műsorában.

A Mi Hazánk elnöke szerint nekik nagy tartalékuk van a Fidesznél és a Tiszánál, miközben a két nagy párt az ő szavazóikból akar kiharapni. Azt is állította, ha valóban bennmaradnak a parlamentben, akkor senkivel nem lépnek koalícióra, egyáltalán nem is gondolkodnak ebben.

Inkább abban gondolkodnak, hogyan tudják rákényszeríteni az akaratukat a következő Országgyűlésre, így aztán „állandó csatára készül”, meg arra, hogy ügyek mentén dolgozzon együtt a pártokkal.

Arra minimális esélyt lát, hogy miniszterelnök-választásnál patthelyzet alakulna ki, tehát hogy sem Orbán Viktort, sem Magyar Pétert nem tudná megszavazni az Országgyűlés miniszterelnöknek. Ha ez a helyzet mégis kialakulna, azt jobban el tudja képzelni, hogy a Fidesz és a Tisza inkább egymás politikusait akarná megvásárolni, mint hogy vele üljenek le egyeztetni. Ő maga egyiküket sem akarja megszavazni miniszterelnöknek, de Lázár Jánost, Kapitány Istvánt vagy Ruszin-Szendi Romuluszt sem szavazná meg. Az egyetlen járható útnak az tűnik szerinte, hogy jöjjön valaki kívülről a miniszterelnöki posztra, vagy legyen új választás. Egyébként pedig csak Toroczkai Lászlót tudja elképzelni miniszterelnöknek.

Lázár János kedden ezt mondta: „Szerintem a szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni”. Mi ez, ha nem felhívás keringőre? – kérdezte a Telex, mire Toroczkai úgy felelt: egészen biztos, hogy vannak olyan ügyek, amiben a Fidesznek és a Mi Hazánknak együtt kell működnie, de Lázár János is hozzátette ehhez, hogy az uniós tagság kérdésében különbség van a Fidesz és a Mi Hazánk között, ezzel pedig egyetért.

De az ilyen támogató szavak helyett inkább annak örülne, ha a Fidesz támadná, mert szerinte a Fidesz a legtöbbet azzal árt nekik, hogy nincsenek ellenük karaktergyilkosságok. Ha lennének, az azonnal megdobná a Mi Hazánk népszerűségét. Ebből azt olvassa ki, hogy „a Fidesz bajban van, küzd, kínlódik, látszik, hogy a Mi Hazánk szavazóit el akarja venni, ez erről szól”. Azt is mondta, hogy egy mi hazánkos jelölt sem fog visszalépni más pártok jelöltjeinek javára, a párt elnöksége határozottan erre utasítja az összes jelöltet.

Arra a kérdésre, hogy ha a Tiszának a Mi Hazánk támogatása kellene a kétharmados döntésekhez, például ahhoz, hogy leváltsák a kétharmaddal leváltható tisztségviselőket (alkotmánybírók, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a köztársasági elnök), azt felelte: elképzelhetőnek tart egy együttműködést, de nem csak ebben, hanem egy új Alaptörvény elfogadásában is. „Nem az a kérdés, hogy én együtt szavaznék-e a Tiszával, a kérdés az, hogy a Tisza együtt szavazna-e velünk”, például az általa végrehajtói maffiának nevezett ügyben, mondta.

Innentől kezdve néhány specifikusabb témát érintettek az interjúban. A Mi Hazánk 2022-es programjában szerepelt a nyitás Oroszország felé, Toroczkai akkor azt is mondta, hogy Oroszországot fel kellene venni az Európai Unióba. Ha pedig a Mi Hazánk lenne a mérleg nyelve, és érdemi befolyást kapna a külpolitikára, akkor a mostanihoz képest hogyan változna az Oroszországhoz fűződő viszony? – kérdezte a Telex. Erre Toroczkai azt mondta: egyensúlyozni kell, és mindenhol elvi alapú szövetségeket kell kötni, Oroszországgal pedig legalább néhány ügyben muszáj tárgyalni és jó viszonyt fenntartani, ilyen például a Barátság kőolajvezeték.

Az pedig szerinte „kabaré”, hogy az oroszok vagy ukránok beavatkoznának a magyar választásba: inkább a Meta avatkozik be. Toroczkai szerint minden számottevő komoly titkosszolgálat figyeli ezt a választást, ez nem kérdés, de annak szerinte nincs nyoma, hogy az oroszok befolyásolni is akarnák azt. Aztán felkért mindenkit, hogy nehogy az ő javukra avatkozzanak be a választásba, mert az szerinte mindig visszafelé sül el.

Arról, hogy Szijjártó Péter az uniós tanácskozások közben állítólag rendszeresen beszél telefonon az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval, azt mondta: önmagában az, hogy egy külügyminiszter egy másik kollégájával arról beszélget, hogy kampány van, bár nem etikus, de biztos, hogy nem hazaárulás.

Magyarország nem áll rosszul közbiztonság terén uniós szinten, miért kampányol a Mi Hazánk mégis azzal, hogy „elég a bűnözésből”? – kérdezte a Telex. Toroczkai szerint ne csináljunk úgy, mintha nem lenne bűnözés, a statisztikákat kozmetikázzák, egyébként pedig fehérgalléros bűnözés is létezik, a korrupció pedig magas.

Magyarország uniós tagságáról népszavazással döntene – bár ő maga most úgy gondolja, a kérdést passzolná, nem menne el szavazni. Azért őrlődik, mert a jelenlegi uniós vezetés nem tetszik neki, emiatt a szíve szerint kilépne, de az esze meg azt mondja, hogy gazdaságilag Magyarország összeomlana egy uniós kilépéssel, ezért meg benne kell maradni.

A programjukban szerepel az élelmiszeripar „visszaépítése” és a kiskereskedelmi láncok monopóliumának megszüntetése. A kampányban Lázár János is bedobta, hogy baltával esne az üzletláncoknak, a Mi Hazánk támogatná, hogy kiszorítsanak néhányat a magyar piacról? – kérdezte a Telex, mire úgy felelt: a párt a szupermarketek, hipermarketek helyett azokat a kiskereskedőket támogatná, akik magyar termelőktől vásárolnak.

Toroczkai a március 15-ei beszédében egy helyen Orbán Viktort idézte, aki arról beszélt, hogy hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidó közössége, a közönsége hangosan fújolt és fütyült. A pártelnök szerint ő ott is rögtön elmondta, hogy a migráció minden formáját elutasítja. Azt pedig komolytalan kérdésnek tartja, hogy miért nem szólt ekkor, hogy ne fütyüljenek. Szerinte ő nem fegyelmezi a közönségét, és egyébként is inkább a beszédére figyel ilyenkor, nem a reakciókra.

A KSH adatai alapján a legutóbbi népszámlálás óta háromszorosára nőtt a „szivárványcsaládok” száma, több mint négyezer kisgyereket nevelnek azonos nemű „párok” Magyarországon, ők mire számítsanak a Mi Hazánktól? – kérdezte a Telex. Toroczkai azt mondta, biológiailag egy férfi és egy nő tud családot alapítani, de senkinek sem kell félnie a Mi Hazánktól, senkit nem akarnak üldözni azért, hogyan éli meg a szexualitását, amíg az nem törvénybe ütköző.

(Telex nyomán)