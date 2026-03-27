2026. március 27. 12:35

Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét

Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül elvezeti a híveket feltámadásának ünnepére, a húsvétra. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) MTI-hez eljuttatott, pénteki közleményében.

A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat.

Ez a vasárnap az "Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. A Katolikus Egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be.

"Ezáltal hozza el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja" - olvasható az MKPK közleményében.