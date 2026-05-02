Anyaország :: 2026. május 2. 20:21 ::

Végre aggódnak az egészségügy üzletté tétele miatt a fél országot magánegészségügyre szoktatók

Nem engedjük, hogy üzletté tegyék az egészséget! Amitől tartottunk, az látszik érkezni. Gyorsan és biztosan körvonalazódik: a Tisza-kormányban egészségügyi kérdésekben nem az egészségügyi miniszter fog dönteni, hanem a gazdasági miniszter - írta a KDNP ügyvezető alelnöke szombaton a közösségi oldalán. (Csökkenti az aggodalom hitelességét, hogy eddig nem zavarta, hogy nincs is egészségügyi miniszterium, hanem a belügyminisztériumba tagozták be a területet, ahogy az sem, hogy a magánegészségügybe terelték át a társadalom egy jó részét - a szerk.).

Latorcai Csaba úgy fogalmazott, még hivatalba sem léptek, de már most látszanak a feszültségek: az egyik fél egyeztetne, bevonná a szakmát és a társadalmat, míg a másik már döntött, kijelentett, és be is jelentett egy olyan ügyet, ami alapvetően nem az ő hatásköre.

"Az, hogy a miniszterek a közösségi médiában üzengetnek egymásnak, igazából már nem üti meg az ingerküszöböt egy olyan kormány esetében, ahol Facebook-kommentek döntenek a tisztségviselők személyéről" - írta a kereszténydemokrata politikus.

Hozzátette: az, hogy a gazdasági miniszter megteheti, hogy egy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, az sokkal komolyabb kérdéseket vet fel. "Ez ugyanis azt jelenti, hogy a Tisza-kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet!" - olvasható Latorcai Csaba bejegyzésében.