Külföld :: 2026. május 2. 20:05 ::

Lemondott a mexikói Sinaloa Egyesült Államokban drogkereskedéssel megvádolt kormányzója

A mexikói Sinaloa állam kábítószer-kereskedelemmel megvádolt kormányzója bejelentette, hogy a jogi eljárás idejére lemond tisztségéről.

A 76 éves Rubén Rocha Moya ellen azzal az indokkal emelt vádat az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán, hogy kilenc tisztségviselővel együtt segítséget nyújtott az Egyesült Államokba is kábítószert szállító, Sinaloa kartell nevű hírhedt bűnszervezetnek. A kartell a gyanú szerint cserében megvesztegetésekkel és más módon segített neki abban, hogy megszerezhesse az állam kormányzói posztját.

A kormányzó a YouTube-on pénteken közzétett videoüzenetében azt mondta, lemondásával segíteni kívánja a jogi eljárás lefolytatását, hiszen az ellene megfogalmazott vád alaptalan. "Szembe tudok nézni a népemmel és a családommal, mert nem árultam el őket és ezután sem fogom, amit a megfelelő pillanatban be is fogok bizonyítani az igazságszolgáltatásnak" - jelentette ki.

Rubén Rocha Moya már a csütörtöki, a közösségi médiában közzétett első reagálásában is azt írta, hogy politikai megfontolásokat sejt az amerikai vádemelés mögött; a mexikói külügyminisztérium pedig további nevek említése nélkül közölte, hogy megkapta a gyanúsítottak kiadatási kérelmeit Washingtonból, miközben kiemelte, hogy a kapott dokumentumok nem tartalmaztak elegendő bizonyítékot az érintettek felelősségének megállapítására.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök az ügyre reagálva csütörtökön kijelentette, hogy "Mexikó szuverenitását egyetlen ország sem sértheti meg"; majd arra szólította fel az Egyesült Államokat hogy mutassa be az üggyel kapcsolatos "cáfolhatatlan" bizonyítékait, ha vannak ilyenek.

Az amerikai kormányzat már korábban nyomást gyakorolt Mexikóra, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket a nemzetközi drogcsempészet elleni küzdelemben. Ellenkező esetre Washington vámemelést és csapatok küldését is kilátásba helyezte.

(MTI)