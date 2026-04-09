Anyaország :: 2026. április 9. 16:06 ::

Tavaszias, napsütéses idő várható a hétvégén

Tavaszias, jellemzően napsütéses idő várható a hétvégén, bár pénteken még többfelé lehet felhős az ég. A hőmérséklet lassan emelkedik, vasárnap már 12 és 19 Celsius-fok között alakul, de a hajnalok fagyosak lesznek, szombatra virradóra akár mínusz 5 Celsius-fok is lehet - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.

Szombaton csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de az ország keleti felén néhol lehet zápor. A nappali órákban időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között lesz, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő. Délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra mínusz 3 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható.