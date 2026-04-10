2026. április 10. 17:02

A cigányokat választási erőforrásnak használó Fidesz attól tart, hogy Tisza étellel vásárol előlük szavazatokat

Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mint mondta, „a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre”.

Dömötör Csaba közölte: arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak.

