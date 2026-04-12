2026. április 12. 18:15

Csatában a Fidesz értelmiségi holdudvara: Kis Grófo Facebook Messengeren üzenget

Tipikus, egybites kormánypropaganda-jellegű üzeneteket küldött Messengeren követőinek Kis Grófo, amelyekben arra noszogatta őket, hogy menjenek el szavazni, és a Fideszre húzzák az X-et. Erről a Mandiner számolt be elismerően, de arról egy szót sem ejtett, hogy bármi probléma lenne azzal, hogy a kormánypárt olcsó szavazatszerzési lehetőséget lát a cigány influenszerek futtatásában – írja Magyar Jelen.



Háborúval és 1000 forintos benzinárral riogat a cigány celeb:

„A választás tétje hatalmas. Rád is szükség van ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. Ha a Tisza nyer, jön az 1000 forintos benzinár!” – áll a követői arcába tolt üzenetben.

„Még bőven van időd ma elmenni szavazni, Orbán Viktor a biztos választás!” – buzdította szavazásra őket Kis Grófo.