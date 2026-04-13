2026. április 13. 07:52

Két százalék lett Jákob Peti győzelmi ígéretéből

Jakab Péter a Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben sértődötten vette tudomásul a Tisza Párt győzelmét, írja az Index.

– Rekord kétharmad! Ez az ország semmit nem tanult az elmúlt 16 évből. Gratulálni majd holnap fogok. Illik – írta a DK képviselője, a Jobbik korábbi elnöke.

Jakab Péter csúnyán leszerepelt a saját körzetében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 01. számú egyéni választókerületében. Jakab Péter neve mellett mindössze 1044 szavazat szerepelt, ami 2,06 százalékos eredménynek felel meg.