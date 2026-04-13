Anyaország :: 2026. április 13. 10:10 ::

Clintonné nagyon örül Magyar Péter győzelmének

Az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme Magyarországon - reagált a vasárnapi országgyűlési választás eredményére Barack Obama volt amerikai elnök magyar idő szerint hétfő hajnalban.

A közösségi médiában közzétett üzenetében Obama azt írta: ez a demokrácia győzelme nemcsak Európában, hanem az egész világban.

"Ez mindenekelőtt a magyar emberek ellenállóképességéről és elszántságáról tanúskodik, és emlékeztető mindannyiunknak, hogy továbbra is küzdeni kell a méltányosságért, az egyenlőségért és a jogállamiságért" - írta.

Hillary Clinton, Barack Obama egykori külügyminisztere szintén a közösségi médiában azt írta, hogy "Orbán Viktor autokrata rezsimjének vége nemcsak Magyarország számára győzelem, hanem mindenkinek, aki értékeli a demokráciát szerte a világban". A volt külügyminiszter és egykori first lady gratulált a Tisza Pártnak, Magyar Péter leendő miniszterelnöknek és a magyaroknak szerte a világban.

(MTI)