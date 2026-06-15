Anyaország :: 2026. június 15. 13:32 ::

Sürgősséggel tárgyalja mától a parlament a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását

A parlament hétfőn megkezdi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításának általános vitáját. Az Országgyűlés a indítványt sürgősséggel tárgyalja.

Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően az MTI-nek azt mondta, hogy a nemzetiségi szószóló javaslatára az Országgyűlés az indítványt nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja.

A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi-MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.

(MTI)