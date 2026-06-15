Anyaország :: 2026. június 15. 13:16 ::

Semmitmondó közleménybe csomagolta a kormányváltással bukás szélére kerülését a Mediaworks

A választások nyomán átalakuló belpolitika médiapiaci hatásairól nem szól a közlemény, mással indokolják az átalakítást – mutat rá a 24.

Szervezeti és portfólióátalakítást hajt végre a Mediaworks Hungary Zrt., amely a működési struktúra mellett létszámot érintő változásokkal is jár – írja közleményében a vállalat.



Kép: Mediaworks

Lényeg helyett mellébeszélés

A lépést a médiapiac alapvető átalakulásával indokolják:

megváltozó tartalomfogyasztási szokások,

erősödő globális platformok

és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe

miatt szükséges az alkalmazkodás szerintük. Azt is írják: a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat, ehhez pedig már önmagában nem elég a digitális jelenlét.

„A Mediaworks az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtott végre, amelyek megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait. A vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép: működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi. Ennek megfelelően a korábbi »digital first« szemléletet az »audience first« megközelítés váltja fel” – írják.

„Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja” – teszik hozzá.