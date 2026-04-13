Von der Leyen alig várja, hogy Magyar Péterrel visszatérítse hazánkat az "európai útra"

A mai nap az ünneplés napja, a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát, és visszatért az európai útra, ami az alapvető szabadságjogok győzelmét jelenti - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn.

Sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen kérdésre válaszolva azt mondta: "kivételes este volt a tegnapi". Ezzel az eredménnyel az Európai Unió erősebbé és egységesebbé vált - húzta alá.

"Azt üzenem a magyar népnek, hogy ismét megcsináltátok", minden esély ellenére, ahogyan tettétek 1956-ban, amikor bátor kiállást tanúsítottatok, vagy, ahogy 1989-ben tettétek, amikor elsőként vágtátok át a kontinensünket megosztó szögesdrótot" - fogalmazott.

Közölte: az Európai Bizottság "természetesen" a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új kormánnyal azért, hogy "gyors és régóta esedékes előrelépést érjen el a magyar nép javára".

Von der Leyen Magyar Péternek a választási kampány során elmondott beszédeire és a nyilvános bejelentéseire hívta fel a figyelmet, amelyekben a Tisza Párt elnöke "nagyon világosan fogalmazott" az európai út melletti elkötelezettségéről, valamint arról, hogy elkötelezte magát és az új kormányt az Európai Bizottsággal való közös munka mellett a nyitott kérdések ügyében. Fontosnak nevezte az új magyar kormánnyal folytatott intenzív együttműködést a megvalósítandó reformokról, valamint a folyósítani tervezett forrásokról, amelyeket - mint kiemelte - a magyar nép megérdemel.

Szavai szerint "sok még a munka", amíg Magyarország visszatér az európai útra, majd arra figyelmeztetett, hogy tanulságokat szükséges levonni az Európai Unión belül.

"Például úgy gondolom, hogy a minősített többségi szavazásra való áttérés a külpolitikában fontos módja annak, hogy elkerüljük a rendszerszintű vétókat, ahogyan azt a múltban láttuk. Most ki kell használnunk a lendületet, hogy valóban előrelépjünk ebben a témában" - fogalmazott.

"Egy család vagyunk. Az Önök története a mi történetünk. Az Önök jövője a mi jövőnk is, és minden lépésnél együtt fogunk működni Önökkel" - zárta gondolatait az Európai Bizottság elnöke.

(MTI)