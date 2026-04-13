HVIM: sem keresztény, sem nemzeti, sem konzervatív nem volt ez a rendszer

Bebizonyosodott, amit régóta mondunk, hogy nem kifizetődő a Kis Grófóékra, a Győzike családra, korrupcióra, arroganciára, nemzetközi népirtók támogatására és pártigazolványra építeni a hatalmat az igazság mellőzésével. A Fidesz óriási történelmi bűnt követett el azzal, hogy az elmúlt 16 év nem egy sikertörténet volt. Se nem keresztény, se nem nemzeti, se nem konzervatív nem volt ez a rendszer. Viszont ami most jön, a legvadabb gyurcsányi korszakot is túlszárnyalhatja! A Fidesz „csak” az országot lopta szét, ezek a lelkeket is el fogják rabolni a kötelező iskolai „érzékenyítésekkel” és a tomboló vadliberalizmussal, amellett, hogy a nemzeti vagyont is „privatizálni” fogják, az állami érdekeltségeket kiárusítják (Mol, Ferihegy és társai), hogy látszatintézkedéseket tudjanak finanszírozni - áll a vármegyések közleményében, alább a folytatás.

Példátlan, külföldi titkosszolgálati beavatkozást, ha úgy tetszik, puccsot láthattunk a kampányhajrában, ami bebizonyítja, hogy a most hatalomra kerülő kormány is idegen érdekeket fog kiszolgálni, csak éppen a másik oldalét. Sajnálatos, hogy a (sokszor érthető) Orbán-gyűlölet erősebb volt a józan észnél. Pestiesen szólva: a bűzlő fekáliát sikerült egy híg fosra lecserélni. Van közel 1 millió választópolgár, akik pusztán érzelmi és aktuális hangulat alapján szavaznak, illetve az alapján, hogy hol érzik a nyertest. Azt már nem is várjuk el a szavazóktól, hogy elemezzék, hogy mi mit okoz. Ez így volt a Fidesz-kétharmadokkal, és most is így van. Az emberek jelen esetben azt sem tudják, hogy kik lesznek a miniszterek, és hogy milyen intézkedések várhatók, mégis teljhatalommal ruháztak fel egy olyan politikai erőt, aminek nem is ismerik a képviselőit, illetve azok még fizikailag sem voltak az Országházban, és csak idegenvezetővel fognak tudni közlekedni az első hónapokban.

Ami szintén érdekes lesz, hogy azok a felhergelt tiszás szavazók, akik most vért akarnak látni, az egész Orbán családot börtönben akarják látni és elvárják, hogy az utolsó forintig minden el legyen véve a strómanoktól, mit fognak szólni, ha elmarad a nagy elszámoltatás, mint ahogyan egyébként az első fideszes kétharmad után sem ment senki börtönbe a nagy ígéretek ellenére. Szintén érdemes lesz megfigyelni ennek a tömegnek az elpárolgását, ahogy rendre elmaradnak az ígéretek teljesítései.

De legyünk optimisták: végre, a lejáratott és ellopott nemzeti jelzőnek ismét értéket tudunk adni! A Fidesz elbukott mint a „nemzeti oldal” képviselője. Valójában, az elveit tekintve soha sem volt az, morálisan folyamatosan csak zuhant, és most technikailag is vége.

Valódi örömre adhat okot, hogy a szövetségesünk, a Mi Hazánk bent tudott maradni az Országgyűlésben, így nem marad politikai képviselet nélkül a valódi nemzeti oldal.

A fiatalok és a megtévesztett tömegek látni fogják majd, hogy kire szavaztak, és hogy mit is jelent egyik zsoldból a másikba esni. Az eddigi kormányzat próbált az összes külföldi elvárásnak megfelelni, most kizárólag a brüsszelita igényeket kell kielégíteni némi kijevi behatással. Talán csökken Tel-Aviv befolyása, és nem leszünk ennyire nyíltan Izrael gyarmata és a zsidók célországa. De helyette jöhetnek más jellegű megszállók...

Kőkemény négy év következik, de emlékeztetnénk mindenkit, hogy a HVIM – Magyar Ellenállás immáron 25 éve létezik, az első 9 évét pedig balliberális terrorban töltötte. Ráadásul velünk az Orbán-rezsim sem bánt kesztyűs kézzel, így mindenre fel vagyunk készülve az örökérvényű tradícióink védelmében! Felhívunk minden becsületes, hazáját szerető embert, hogy továbbra is támogassa a Magyar Ellenállást: csatlakozzon közösségünkhöz, látogassa a rendezvényeinket, illetve adója 1%-ának felajánlásával pénzkiadás nélkül is támogathatja az intézményeinket.

A sok kitartott narancsos megmondóembernek, influenszernek, álcivilnek, megvett bértollnoknak, minket lenéző, nagyképű, tehetségtelen, immáron bukott fideszesnek pedig üzenjük, hogy jó tükörbenézést! Isten előtt kell felelni tetteikért.

Fel a győzelemre!