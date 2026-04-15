2026. április 15. 13:08

Magyar Péter Sulyok Tamásnál is celebkedett egy kicsit

„Az élet a legnagyobb rendező” – kezdte bejegyzését Magyar Péter, melyben arról írt, hogy miközben a köztársasági elnök épp megmutatta neki a hivatalát, – „ahonnan hamarosan távozni fog” –, a leköszönő miniszterelnökre lett figyelmes a szomszéd teraszon.

– Szerinted mit olvas Orbán Viktor? a) a búcsúbeszédét b) a Nemzeti Sportot c) Donald Trump amerikai elnök mai nyilatkozatát? – kérdezi Magyar Péter.

„Ott a miniszterelnök úr, aki éppen olvas?” – kérdezi a videóban Magyar Péter, majd Orbán Viktor felé nézett, a magasba emelte mindkét kezét és annyit mondott, hogy „absszolút filmszínház”.

A Tisza Párt elnöke előszeretettel használja ezt a népszerű kifejezést, amelyet leginkább TikTokon és Instagramon használnak. Az „absolute cinema”, azaz „abszolút filmszínház” mémet akkor használják, ha valami lenyűgöző vagy érzelmileg intenzív, írja az Index.