2026. április 16. 11:13

Matolcsy elmagyarázta, hogy át kell állni a bőségre, ők is ezt tették

A volt jegybankelnök a személyét körülvevő botrányokra nem reagált ismeretterjesztő sorozatának csütörtöki részében (sem).

„Abba kell hagyni a szűkösségről való beszélgetést, a bőség világa jön” – mondja Matolcsy György a videósorozatának új részében, amelyben arról beszél, hogyan válhat minden magyar család és közösség pénzügyileg függetlenné.

Matolcsy a saját döntését is méltatja, miszerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 110 tonnára emelte az aranytartalékot az ország pénzügyi függetlenségének megalapozása érdekében.

„Át kell állni a bőségre, mi ezt tettük, magyarok, például az arany vásárlásával” – mondja később.

Az MNB volt elnöke a videóban nem említi az MNB-alapítványok több száz milliárd forintos vagyonvesztését, amiben a sajtó feltárásai szerint a fiának, Matolcsy Ádámnak a köre is érintett. Nem tér ki a jegybank székházának felújítása körüli botrányra sem, amelynek százmilliárd forintos értékű, hibákkal és jelentős késésekkel készre jelentett munkálataival szintén az ifjabb Matolcsy egyik barátjának, Somlai Bálintnak a cégét bízták meg. Azt sem hozza szóba, hogy sajtóértesülések szerint a fia Budapestről Dubajba szállíttatta a legértékesebb vagyontárgyait, és már ő is az Egyesült Arab Emirátusokban tölti az idejének egy nagy részét. Az Orbán-rendszer gazdasági működésének megteremtésében központi szerepet betöltő egykori miniszter a Fidesz kétharmados bukását sem emlegeti fel.

