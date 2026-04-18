Starmer az orosz agresszió elleni fellépésről is egyezteett Magyar Péterrel

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer pénteken telefonon egyeztetett Magyarország új megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel – tudatta Facebook-bejegyzésében az Egyesült Királyság magyarországi képviselete szombaton.

A közlemény szerint a brit kormányfő gratulált Magyar választási győzeleméhez, ami – mint mondta – új fejezetet nyithat Magyarország számára. Hozzátette: ez egyben arra is lehetőséget teremt, hogy az Egyesült Királyság és Magyarország több területen is tovább mélyítse együttműködését.

A brit miniszterelnök és leendő magyar kollégája többek közt arról is egyeztettek, hogyan tud a két ország közösen fellépni Oroszország agressziójával szemben. Ukrajna kapcsán Keir Starmer megköszönte, hogy Magyar Péter támogatja azokat a törekvéseket, amelyekkel Ukrajna továbbra is képes magát védeni a folytatódó orosz támadásokkal szemben.

A politikusok megállapodtak, hogy hamarosan ismét egyeztetnek – zárul a közlemény.

(HVG)