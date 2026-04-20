Anyaország, Háború :: 2026. április 20. 18:41 ::

Tusk Magyart dicsérte: "egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata"

Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn az észak-lengyelországi Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.

Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta: optimisták lehetünk "azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében". Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint "számunkra és hitelességünknek is".

Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a "magyarországi demokrácia visszaállításáért folytatott harcban". A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon "egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata" fog kormányozni.

Magyar Péter "máris kérte", hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak "teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz" - mondta.

(MTI)