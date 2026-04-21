Anyaország :: 2026. április 21. 07:21 ::

Újraindulhat az olajszállítás a Barátság vezetéken

Ukrajna április 21-én tervezi újraindítani az olajszállítást a Barátság vezetéken keresztül – tudta meg a Bloomberg.

A pénzügyi lap szerint kedden elkezdődhetnek a műszaki tesztek. Úgy vélik, a vezeték újraindítása nyithatja meg az utat Kijev előtt a 90 milliárd eurós uniós hitelre. Emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök az olajszállítás újraindításhoz kötötte az uniós intézkedés megszavazását.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg korábban Robert Fico szlovák kormányfő is, aki a Barátság kőolajvezeték szándékos leállításával vádolta meg Volodimir Zelenszkijt – szemlézte az Unian.

Hétfőn Magyar Péter az olajtranzit újraindítására szólította fel Kijevet, valamint az oroszoktól pedig azt várják el, hogy a szerződéseknek megfelelően teljesítsék a szállítást. A leendő miniszterelnöknek is olyan információi vannak, hogy a közeljövőben újraindulhat a szállítás.

(Index nyomán)