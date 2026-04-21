2026. április 21. 09:18

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a Legfőbb Ügyészség

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a Legfőbb Ügyészség - közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le - írták.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben.

"A büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre osztja: felderítési és vizsgálati szakaszra, ahol a "választóvonalat" a gyanúsítotti kihallgatás jelenti. A felderítési szakaszban a nyomozás ura a nyomozó hatóság. Ilyenkor a nyomozás tervezése, a nyomozási cselekmények ütemezése, a gyanúsítás a nyomozó hatóság feladata és felelőssége" - ismertették.

Mint rámutattak, az ügyészség a nyomozás ezen szakaszában kizárólag a nyomozati cselekmények törvényességét vizsgálhatja, a büntetőeljárási törvény nem teszi lehetővé, hogy nyomozati cselekmények elvégzésére utasítást adjon vagy a nyomozás menetét célszerűségi szempontok alapján meghatározza.

A Legfőbb Ügyészség közölte: a Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. A nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy - az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve - a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Minderre tekintettel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség - a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve - kedden úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el - olvasható a közleményben.

Frissítés: "eső után köpönyeg"

"Eső után köpönyeg" - kommentálta Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt, hogy a Legfőbb Ügyészség közölte: ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást, amelyet a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytat le.

Magyar Péter azt írta: a legfőbb ügyész megvárta, míg a jegybank kirablói lelépnek "a lopott szajréval". "Semmit nem tett. Aztán egy év késéssel az ügyészséghez vonta a nyomozást…Eső után köpönyeg" - olvasható a Tisza Párt elnökének bejegyzésében.

A kommentmezőben a politikus felszólította követőit, osszák meg a bejegyzést, "hogy az ügyészséghez és Dubajba is eljusson".

(MTI nyomán)