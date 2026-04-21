Anyaország :: 2026. április 21. 16:24 ::

Nyomozás indult Szabó Bence rendőr százados ügyében

Nyomozás indult hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt ifjabb Tényi István és a Transparency International Magyarország Alapítvány jogi vezetője által tett feljelentések nyomán Szabó Bence rendőr százados Direkt36-nak adott interjújával kapcsolatban. A Központi Nyomozó Főügyészség az eljárásra a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséget jelölte ki az Indexhez eljuttatott határozat szerint.

Ifjabb Tényi István 2026. március 25-én a Központi Nyomozó Főügyészséghez e-mailben megküldött beadványában az egy nappal korábban a Telexen megjelent cikk adatai alapján – hivatkozva a Szabó Bence rendőr százados által a Direkt36 portálnak adott nyilatkozatban foglaltakra – tett feljelentést ismeretlen elkövető ellen hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt.

A feljelentés lényege szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya által folytatott nyomozásba politikai céllal beavatkozott. A feljelentő ugyanakkor előadta azt is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységével kapcsolatban Szabó Bence rendőr százados által állítottak – amennyiben azok nem megalapozottak – a rágalmazás vétségét valósíthatják meg – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség határozatában.

Ligeti Miklós, mint a Transparency International Magyarország Alapítvány jogi vezetője a Legfőbb Ügyészségen – Szabó Bence rendőr százados nyilatkozatára hivatkozással – hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentést tett.

– A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható – áll a határozatban.

A Központi Nyomozó Főügyészség közölte: „A tartalmi összefüggést mutató feljelentések tárgyában az eljárásra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, azonban az eljárás lefolytatására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölése célszerű.”

Nagy visszhangja volt a Direkt36 videójának



Március végén hatalmas hullámokat vetett a Direkt36 cikke és videóinterjúja, amelyben Szabó Bence NNI-s százados azt állította, hogy a Tisza Párt elleni nyomozást „igencsak pártpolitikai érdekek mentén” vezették. A nyomozó beszélt arról is, hogy olyan szintű digitális megfigyelést tapasztalt, amelyre Magyarországon csak nagyon kevés szervezet képes – utalva ezzel a titkosszolgálati háttérre.

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentésében az állt, hogy két, korábban a Tisza Pártnak dolgozó informatikus nemcsak magyar megbízásokban vett részt, hanem ukrán kapcsolatokkal is rendelkezett, és többször járt a budapesti ukrán nagykövetségen. Egyikük, Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország, a 444-nek azt mondta, hogy szándékosan közölt dezinformációkat az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásán, mert előre figyelmeztették, hogy az ott elhangzottakat a Tisza Párt ellen akarják fordítani.

(Index)