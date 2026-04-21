Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra biztat a Fidesz frakciója, a képviselőcsoport Facebook-oldalán kedden megjelent bejegyzésben azt kérték, hogy minél többen írják alá a CitizenGO portálon közzétett, az államfőt támogató petíciót.
A bejegyzésben úgy fogalmaztak: mutassuk meg, hogy nincs egyedül a köztársasági elnök, "álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket".
A CitizenGO portálon közzétett szövegben azt írták: ha az elnök "megfutamodik", a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de "ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait".
Kiemelték: az elkövetkezendő harminc nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében, és "politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást".
A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje - tették hozzá. Pont ők.
Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja - állították a petícióban.
"Én már aláírtam!"
Orbán Viktor is aláírta a Sulyok Tamás köztársasági elnököt támogató petíciót, a miniszterelnök kedden Facebook-oldalán azt közölte ezt:
(MTI nyomán)