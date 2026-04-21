Ennyi maradt a Fidesznek 16 évi teljhatalom után: petíció-aláírogatással próbálják a köztársasági elnöki székben tartani a néma leventéjüket

Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra biztat a Fidesz frakciója, a képviselőcsoport Facebook-oldalán kedden megjelent bejegyzésben azt kérték, hogy minél többen írják alá a CitizenGO portálon közzétett, az államfőt támogató petíciót.



Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

A bejegyzésben úgy fogalmaztak: mutassuk meg, hogy nincs egyedül a köztársasági elnök, "álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket".

A CitizenGO portálon közzétett szövegben azt írták: ha az elnök "megfutamodik", a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de "ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait".

Kiemelték: az elkövetkezendő harminc nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében, és "politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást".

A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje - tették hozzá. Pont ők.

Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja - állították a petícióban.

"Én már aláírtam!"

Orbán Viktor is aláírta a Sulyok Tamás köztársasági elnököt támogató petíciót, a miniszterelnök kedden Facebook-oldalán azt közölte ezt:

(MTI nyomán)