A jelek szerint XIV. Leó nem halálbüntetéspárti

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést.

Előző nap az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be.

"Az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el" - mondta a pápa a videóüzenetben, amelyet abból az alkalomból tett közzé, hogy szülőállamában, az egyesült államokbeli Illinois-ban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést.

"A katolikus egyház következetesen azt tanítja, hogy minden emberi élet a fogantatástól a természetes halálig szent, és védelemre érdemes. Valójában az élethez való jog minden más emberi jog alapja, ezért csak akkor virágozhat és lehet sikeres egy társadalom, ha megőrzi az emberi élet szentségét" - érvelt az egyházfő.

XIV. Leó kifejezte támogatását "azok iránt, akik az Egyesült Államokban és világszerte a halálbüntetés eltörléséért küzdenek".

Az Egyesült Államok 50 tagállamából több mint két tucatban engedélyezett a halálbüntetés, bár több helyen már nem hajtják végre.

A pápa videóüzenetét egy nappal azután hozták nyilvánosságra, hogy Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter egyebek mellett azt javasolta, hogy a halálra ítélt bűnözőket a jövőben szövetségi szinten kivégzőosztaggal végezzék ki. Ezenkívül a szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján ismét alkalmazza a Biden-kormány idején betiltott pentobarbital hatóanyagot. A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.

(MTI)