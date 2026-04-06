Az ország legnagyobb majálisát rendezi meg a Mi Hazánk: a Kolompos, a Hungarica és a felvidéki Rómeó Vérzik is koncertezik

Magyarország legnagyobb majálisát hagyományosan a Mi Hazánk Mozgalom szervezi meg a fővárosban, a Bikás parkban (a játszótér és a tó között) május 1-jén (péntek) 9-20 óráig, Hazai Vásárral egybekötve. A hazánk legtöbb ingyenes gyerekprogramját felvonultató családi napon koncertek és előadások mellett anyák napja közeledtével a gyermekeknek ajándékkészítési foglalkozások is lesznek folyamatosan, valamint ingyenes egészségügyi szűrések felnőtteknek – tájékoztatott a rendezvény főszervezője, Novák Előd, alább a részletek.

Ingyenes gyerekprogramok: ugrálóvárak, nindzsa akadálypálya, kisvonat, héliumos lufi (az első kétszáz gyereknek), lufihajtogató bohóc, csillámtetoválás, kézműveskedés (tűzzománcozás és kosárkakészítés), paintball célbalövés és íjászat gyermekeknek, jurtaállítás, vesszőkosaras körhinta és más fajátékok, az Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus Öko Élménypark kihelyezett játékai, tűzoltókocsi, búvár próbamerülés (az Újbuda Búvárklub jóvoltából, fürdőruhát és törölközőt kell vigyenek az érdeklődők), állatsimogatás, pónilovaglás ingyen.

09:00: Reggeli: az első ezer érdeklődőt rétessel várják a Mi Hazánk képviselői

10:00: Kolompos-gyerekkoncert

11:00: Varázs Tamás új bűvészbemutatója

12:00: Fekete István Szabadegyetem történészi kerekasztala: dr. Borvendég Zsuzsanna, Ábrahám Barnabás és dr. Raffay Ernő

13:00: Toroczkai Lászlót Kisberk Szabolcs kérdezi

14:00: Helt Enikő solymász bemutatója, madárreptetés

15:00: Hungarica

16:30: PannonVox

18:00: Rómeó Vérzik

Egész nap kirakodóvásár, kézművesek, hideg italok, meleg ételek, malacsütés is. (Árusok jelentkezhetnek a rendezveny@mihazank.hu címen.)

Toborzó sátorral lesz jelen a Mi Hazánk Mozgalom, a Mi Hazánk Ifjai, a Pajtárs Mozgalom, a HVIM, a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a Bűnvadászok és a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Baba-mama sátorban szoptatási és pelenkázási lehetőség. A rendezvényt esőben is megtartják.