Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 6. 09:37 ::

Vádat emeltek egy gázpisztollyal lövöldöző borsodival szemben

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az Encsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki haragosát az utcán gáz-riasztó fegyverrel üldözte, és többször arcon lőtte - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, a vádlott 2023 december végén, kora hajnalban autóval közlekedett, amikor észrevette az út szélén gyalogló férfi ismerősét, akivel előző este szóváltásba került. Az autóból kiszállva szidalmazta a férfit, majd egy gáz-riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt. A sértett a szántóföldre menekült, de a vádlott üldözőbe vette, közben újra rálőtt, és amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte. A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a gáz-riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására is - írták a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben - tárgyalás mellőzésével - büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint a gáz-riasztó fegyver és a töltények elkobzását indítványozta.