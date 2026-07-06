Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 6. 10:09 ::

Alvó utast fosztott ki két cigánybűnöző a vonaton

Június 29-én délelőtt érkezett bejelentés a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, miszerint egy nőt utazás közben fosztottak ki egy vonaton. A sértett elaludt, ezt használta ki két tolvaj, elvitték a táblagépét és a sminktáskáját.

A nyomozók adatot gyűjtöttek, és a térfigyelő kamerák felvételein követték a tettesek útját. Kiderült, hogy busszal utaztak tovább egy közeli településre, ahol a helyi körzeti megbízott segítségével azonosították őket.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 23 éves férfit és a 28 éves nőt, majd kifosztás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az ellopott tárgyakat is megtalálták náluk, így a táblagép és a sminktáska visszakerülhetett a tulajdonoshoz.

(Police.hu nyomán)