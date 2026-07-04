Külföld :: 2026. július 4. 14:59 ::

Vádalkut kötött a küszöbmajom: tárgyalás nélkül kapott 17 évnyi börtönbüntetést Bagdy Emőke fiának gyilkosa

Az amerikai bíróság 17 évnyi börtönbüntetést szabott ki Bagdy Emőke, a neves pszichológus fiának gyilkosára, miután vádalkut kötött a hatóságokkal. Az áldozat testvére, Császár-Nagy Noémi továbbra is tele van olyan kérdésekkel, amikre a nyomozás alatt nem kapott választ és úgy tűnik, már soha nem is fog - írja a Blikk. Alább a folytatás.



Yaalijah Jackson 17 évet kapott, miután vádalkut kötött a bírósággal

2023 október 21-én Yaalijah E. Jackson, a hatalmas termetű, 18 éves néger szembetalálta magát Császár Zsolttal az arizonai Phoenix városának egyik lakásában. Ő volt az utolsó, akit Zsolt életében láthatott - a férfi percekkel később halálra késelte magyar áldozatát, az ismert pszichológus, Bagdy Emőke fiát. És hiába teltek el évek a gyilkosság óta, ennél több részletet hivatalosan valószínűleg soha többé nem tudhatunk majd meg. A bíróság ugyanis tárgyalás nélkül lezárta az ügyet, a gyilkost elítélték.

- Yaalijah Jackson 17 évet kapott, miután vádalkut kötött a bírósággal - mondta el lapunknak Császár-Nagy Noémi, Zsolt testvére. A szintén pszichológusként dolgozó Noémi éveken át próbálta felkutatni az igazságot, nem bízván abban, hogy az amerikai hatóságok minden szálat fel fognak göngyölíteni. Volt, hogy magánnyomozót fogadott, volt, hogy levélben fordult a kinti hatóságokhoz. Próbálkozásai azonban nem hozták meg a várt eredményt: miután Jakcson bűnösnek vallotta magát hirtelen felindulásból elkövetett emberölésben - ott ezt ún. másodfokú gyilkosságnak nevezik - és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság meghozta ítéletét, ezzel lezárva az ügyet.



Ebben a házban ölték meg Császár Zsoltot, korábban soha nem járt itt

Az eset kapcsán azonban rengeteg kérdés nyitva maradt. Jacksonnak volt egy bűntársa is, aki a gyilkosság után elvette Zsolt telefonját, a lemészárolt férfi arcához tartva fel is oldotta a képernyőt, megnézve a készülék tartalmát, majd kivette az áldozat autójának kulcsait és elhajtott vele a helyszínről. Ő mindössze három évet kapott.

- Annyit, mintha csak egy biciklit tolt volna el - mondta Noémi. - Senkit sem zavart, hogy hogyan jutott a kulcsához, hogyan jutott a testvérem mobiljához, hogyan oldotta fel, halott vagy haldokló testvérem arcába nyomva azt. A gyilkos késen a DNS-elemzés egy éve még nem volt készen, azaz két évvel a gyilkosság után még azt sem azonosították, ki mindenki kezében járt a kés. Az sem érthető, miért kellett egy mobilért és egy öreg Hyundai-ért megölni, gyakorlatilag kibelezni úgy, hogy belépése után érte az első szúrás, és a hasán vérezve kúszva menekült a másik szobába, ahol a földön fekve tovább kínozták.

Ahogy Noémi elmondta, Zsolt eredetileg egy séf barátjához érkezett a városba. Már találkoztak, amikor kapott egy telefonhívást, hogy vigyen el egy csomagot egy korábbi ismerősének egy lakásba. Abba a lakásba, ahol nem sokkal később megölték. Zsolt úgy búcsúzott el, hogy fél óra múlva visszaér. Barátja soha többet nem találkozott vele.

A gyilkos vallomása szerint Zsolt éppen a zuhanyzóból lépett ki, amikor szembe találkoztak. Jackson úgy érzékelte, hogy a nála sokkal kisebb termetű magyar férfi megpróbálja őt megtámadni, ezért kést rántott és mintegy önvédelemből végzett vele.

- Senki nem ellenőrizte, hogy ennek állításnak mi a valóságtartalma. Abban a ruhában ölték meg a testvéremet, amiben a séfnél volt.

Noémi még egy különös, ám ki nem vizsgált momentumot is említett: a térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy egy köpcös, kapucnis férfi is a lakásban volt, amikor Zsolt megérkezett. Nem tudni, tanúja volt-e a gyilkosságnak, de a rendőröket ez sem érdekelte, nem vizsgálták, ki lehetett ez az alak, aki még azelőtt elment, hogy Jackson bűntársa elvitte volna Zsolt autóját.

- Egyszerűen nem érdekelte az ügyészséget egy magyar-amerikai állampolgár halála. Ha Kennedynek hívták volna, biztos máshogyan állnak hozzá - mondta keserűen Noémi.

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