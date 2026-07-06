Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. július 6. 10:44 ::

A volt szocialista alpolgármester elmesélte, hogy működtették a korrupciós hálót az óbudai Fidesszel

Czeglédy Gergő volt MSZP-s óbudai alpolgármestert 2024-ben korrupció gyanújával tartóztatták le, majd kilenc hónap múlva, 2025 márciusában kiengedték a börtönből. A szocialista politikus letartóztatása alatt egy ügyészséggel kötött vádalku részeként beszámolt az óbudai fideszes és Kiss László baloldali polgármestert érintő korrupciós hálóról a Telex által megszerzett részletes beismerő vallomása szerint.



Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Czeglédy Gergő vallomásában arról beszélt, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel hogyan működtették a korrupciós rendszert Bús Balázs akkori kormánypárti polgármester idején. Czeglédy arról beszélt az ügyészeknek, hogy a 2014–2019-es ciklus közepén jelezte neki Puskás, hogy nehezebben jutnak pénzekhez, ezért szükség lenne olyan alvállalkozó cégekre a városüzemeltetés kapcsán, amely cég annak fejében, hogy megbízást kap, a profitjának egy részét visszafizeti.

Elmondta, hogy (a pártokon átívelő korrupciós ügyben központi szerepet játszó) Z. Zsolthoz köthető Pannon Park Forest Kft. keretközbeszerzéssel kapott megbízást a kerülettől városüzemeltetési feladatokra, ehhez pedig „alvállalkozó cégeket kellett találni”. Az MSZP-s politikus azt mondta a vallomásban, hogy megkérte egy barátja feleségét, hogy legyen papíron az ügyvezetője az ő KBT Kft. nevű cégének, és amit elé tesz, azt írja alá, csinálja meg az adminisztrációt. A nő ezért fizetést kapott, a profittal viszont Czeglédy rendelkezett. A szocialista politikus ezután közölte a fideszes Puskással, hogy van egy stróman ügyvezetővel és tulajdonossal rendelkező cége, kontaktszemélyként megnevezte az ügyvezetőt, „és ettől kezdve automatikusan megkezdődött a munkavégzés”.

Czeglédy Gergő a lap által megszerzett 2024-es vallomásában azt mondta, hogy Kiss Lászlóval már 2006-ban megegyeztek a kerületi fideszes vezetéssel a korrupciós bevételek elosztásáról. Elmondása szerint a baloldali politikusok eleinte 10-15 százalékhoz jutottak, majd az erőviszonyok változásával 30 százalékot kaptak, 2019-es hatalomra kerülésük után pedig őket illette meg a pénz 70 százaléka. Vallomása szerint ezért cserébe a mindenkori kerületi ellenzék nem támadta a mindenkori önkormányzati vezetés szerződéseit, kényes ügyeit.

A Központi Nyomozó Főügyészség június 4-én kérte több III. és II. kerületi politikus, köztük Puskás letartóztatását a korrupciós ügyben, amelynek központi szereplője Z. Zsolt és a Pannon Park Forest. A KNYF akkori közleményében azt írta, hogy a vállalkozó önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Kezdetben a vállalkozó a III. Kerületi Önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon „az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében” 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel – írta a közlemény.

Július elején a KNYF hét gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta, ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. A döntést azzal indokolták, hogy a korábbi III. kerületi fideszes alpolgármester „letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek”.

Bús Balázs volt óbudai fideszes polgármester jelenleg volt NKA-alelnökként az állami kulturális támogatásokat intéző szervezetet érintő ügyben van gyanúsítottként letartóztatásban.

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