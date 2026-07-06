Anyaország :: 2026. július 6. 11:38 ::

Kapitány István kirúgta az Exim Bank vezetőjét

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adriennt az Exim Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából - tette közzé a miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Múlt pénteken jelentette be a miniszter, hogy átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az Exim Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél.

Kapitány István akkori bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

Az átvilágítás - amelyben független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt - kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára - tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.

(MTI)