Anyaország :: 2026. július 6. 13:39 ::

Törvényben szabályozná a követeléskezelők működését a Mi Hazánk

A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.

Arról beszélt: jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40 százalékos profitráta mellett évi több száz milliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek.

A politikus azt hangsúlyozta: a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy "urai", ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már "nagyon nehéz menekülni" az adott vagyontárgy elvesztésétől.

A végrehajtók után célkeresztben a követeléskezelő hiénák - fogalmazott Fiszter Zsuzsanna, aki pártja sokéves tevékenységének tulajdonította, hogy belátható közelségbe került a végrehajtási tevékenység nonprofittá tétele.

(MTI)