A követeléskezelői szektor működésének törvényi szabályozását sürgette hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.
Arról beszélt: jelenleg nincsen arra vonatkozó törvényi útmutató, hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük a gyakran 30-40 százalékos profitráta mellett évi több száz milliárdos forgalmat bonyolító ágazat szereplőinek.
A politikus azt hangsúlyozta: a behajtási eljárásban a követeléskezelő cégek az adott ügy "urai", ők adják ki a végrehajtóknak az egyes eseteket, ezért elengedhetetlen, hogy előírják a számukra a reális részletfizetési megállapodásra törekvés kötelezettségét, hiszen ha ennek hiányában végrehajtóhoz kerül az ügy, akkor már "nagyon nehéz menekülni" az adott vagyontárgy elvesztésétől.
A végrehajtók után célkeresztben a követeléskezelő hiénák - fogalmazott Fiszter Zsuzsanna, aki pártja sokéves tevékenységének tulajdonította, hogy belátható közelségbe került a végrehajtási tevékenység nonprofittá tétele.
(MTI)