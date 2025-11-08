Elcsatolt részek :: 2025. november 8. 13:33 ::

Ügyelet közben halt meg egy magyar doktornő a kolozsvári gyermekklinikán

Egy 66 éves orvosnőt holtan találtak a kolozsvári gyermekklinikán. A doktornő ügyeletben volt a kórházban. Bár a helyszínen az orvosok azonnal megkezdték az újraélesztést, nem jártak sikerrel.

A tragédia körülbelül két héttel azután következett be, hogy Ștefania Szabot, a Buzău Megyei Sürgősségi Kórház orvosigazgatóját találták holtan az ügyeleti szobában.

Kiss Éva a kolozsvári Gyermekklinika főorvosa, ügyelet közben a kórház folyosóján lett rosszul, eszméletlenül találták, és az újraélesztési kísérletek ellenére röviddel később megállapították a halálát, írja a Știri de Cluj.

„November 7-én 06:30 órakor érkezett a bejelentés, hogy egy 66 éves, kolozsvári kórházban dolgozó orvosnőt eszméletlen állapotban találtak. A helyszínre érkező mentőegység megkezdte az újraélesztést, de sajnos már csak a halál tényét tudták megállapítani. Az ügyben orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halál okának megállapítására. A nyomozás folyamatban van, hogy tisztázzák a haláleset minden körülményét, az esetleges gondatlan emberölést is vizsgálják ” – közölte a Kolozs megyei rendőrség.

A kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu elmondta, hogy az orvosnőnek egészségügyi problémái voltak. „Nagyon sajnáljuk, rendkívül tragikus elveszíteni egy kollégát és barátot. Egészségügyi problémái voltak, nagyon jó szakember volt” – mondta.

„Mindenki számára sokk volt ez a tragédia. Rendkívül elkötelezett és tisztelt orvos volt, mindig adott egy jó tanácsot vagy biztató szót a betegeinek és mindenkinek” – így méltatták az elhunyt orvosnőt a kollégái.

Románia kórházaiban nagy probléma a megfelelő ügyeleti ellátás biztosítása. Sok osztályon nincs teljes körű ügyelet, és az orvosok nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ügyeleti vonalat biztosítsák.

