Közzétették a Szentmártonkátán történt tragikus vonatbaleset videóját

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán azt írják, a rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország közel 5500 vasúti átjáróját. De nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel.

A szentmártonkátai vasúti átjáróban hat fiatal élet tört ketté. Az egyetlen túlélő és az öt halálos áldozat családja, szerettei soha nem feledik azt a végzetes, de elkerülhető manővert.

