2026. március 31. 19:22

Katar: a Perzsa-öböl menti államok egyetértenek abban, hogy deeszkalációra van szükség

A Perzsa-öböl menti államok egységesek abban az álláspontjukban és felhívásukban, hogy a közel-keleti háború deeszkalációjára és mielőbbi lezárására van szükség - jelentette ki keddi dohai sajtótájékoztatóján a katari külügyminisztérium szóvivője.

Mádzsid al-Anszari kiemelte, hogy a Hormuzi-szorost egy katonai hadművelet részeként zárták le, a jövője pedig egy "egy olyan kérdés, amelyről együtt kell döntést hozniuk a régió országainak és nemzetközi partnereiknek". A szóvivő emellett úgy vélte, hogy az Öböl menti államok "együttes döntést hoztak annak kijelentésével, hogy kollektív fenyegetésként értékelik magukra nézve a konfliktust".

Az Irán elleni amerikai-izraeli offenzíva február végi kezdete óta Irán több száz rakéta és drón bevetésével támadta az Öböl menti államokat, a Hormuzi-szoros március közepi részleges lezárásával pedig jelentősen korlátozza az olajexportjukat.

Az Öböl menti államok és Irán között kialakult feszültséget tovább fokozta az iráni parlament egyik bizottságának azon hétfői törvényjavaslata, amely szerint Iránnak tranzitdíjakat kellene kivetne a stratégiai fontosságú szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra.

(MTI)