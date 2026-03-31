Háború :: 2026. március 31. 17:57 ::

Az Egyesült Államok első alkalommal vetett be B-52-es stratégiai nehézbombázókat Irán ellen

Az Egyesült Államok első alkalommal vetett be B-52-es stratégiai nehézbombázókat az Irán elleni katonai művelet kezdete óta - közölte Dan Caine, az amerikai haders egyesített vezérkarának főnöke hétfőn.

A katonai vezető a Pentagon sajtótájékoztatóján jelentette be az amerikai légierő legnagyobb bombázójának bekapcsolódását a hadműveletbe. Elmondta, hogy miután Irán képességét a légi harcra megszüntették, és sikerült megteremteni az iráni légtér feletti felügyeletet, a nehézkesebb mozgású óriásbombázó is képes biztonságosan manőverezni az ellenséges területen.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón azt hangoztatta, hogy Irán képviselőivel "valós", "aktív" és egyre erőteljesebb egyeztetések zajlanak. Megjegyezte, hogy amennyiben Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai haderő fokozza a katonai nyomást.

A Pentagont vezető miniszter kijelentette, hogy a konfliktus szempontjából a következő napok döntők lesznek, valamint arról is beszámolt, hogy az előző 24 órában Irán minden korábbinál kevesebb rakétát és drónt indított el.

(MTI)