Külföld, Háború :: 2026. március 31. 16:12 ::

Ukrán dróngyártó cégbe fektet a japán Terra Drones vállalat

A japán Terra Drone befektetést jelentett be az ukrán Amazing Drones elfogó drónokat gyártó vállalatba, a globális védelmi ipar innovációjának előmozdítása érdekében - közölte a cég kedden.

A mezőgazdasági, energetikai és védelmi célú drónokat fejlesztő vállalat nem hozta nyilvánosságra a befektetés konkrét összegét. Tokusige Tóru vezérigazgató kijevi újságíróknak annyit mondott: a cég mintegy 10 millió dollárt kíván ukrajnai védelmi innovációkba fektetni.

A közelmúltbeli események, például a Közel-Keleten tapasztalt dróncsaták azt jelzik, hogy a modern védelemben prioritás a drónok biztosítása - fogalmazott a vezérigazgató.

Tokusige hozzátette: a Terra Drone célja, hogy hozzájáruljon az Amazing Drones globális terjeszkedéséhez és tömeggyártásának felfuttatásához. Ukrajna régóta igyekszik nemzetközi befektetéseket bevonni védelmi szektorába.

Az Amazing Drones által fejlesztett elfogó drónokat gyors harctéri bevetésre tervezték, hatótávolságuk elérheti a 35 kilométert, maximális sebességük pedig a 300 kilométer/órát - közölte Makszim Klimenko vezérigazgató.

(MTI)