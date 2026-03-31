Donald Trump azt ajánlotta a Hormuzi-szorost használó országoknak, hogy vegyék át az ellenőrzést az energiaszállítási útvonal felett, vagy szerezzék be az Egyesült Államoktól az energiahordozót.
Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán kedden megjelent bejegyzésében azt írta, hogy mostanra Irán gyakorlatilag "megsemmisítve", a munka nehéz része "elvégezve".
"Mindazon országok számára, amelyek nem jutnak repülőgép-üzemanyaghoz a Hormuzi-szoros miatt - mint az Egyesült Királyság, amelyik visszautasította, hogy bekapcsolódjon Irán lefejezésébe - van egy javaslatom önöknek; egy, hogy vásároljanak az Egyesült Államoktól, mert mi rengeteggel rendelkezünk, kettő pedig, hogy gyűjtsenek némi megkésett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és vegyék át" - fogalmazott Donald Trump.
"Meg kell tanulniuk saját magukért harcolni" - tette hozzá.
Az amerikai elnök egy másik bejegyzésben élesen kritizálta Franciaországot azért a döntésért, hogy a katonai felszerelést szállító repülőgépek számára megtiltotta az átrepülést területe felett.
"Franciaország egyáltalán nem mutatott segítőkészséget, amikor "Irán mészárosáról" volt szó, aki "sikeresen megsemmisítve" - fogalmazott, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok emlékezni fog erre.
(MTI nyomán)