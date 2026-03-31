Háború :: 2026. március 31. 16:27 ::

Trump "megoldási javaslata" a Hormuzi-problémára: vásároljatok tőlünk, vagy menjetek a szoroshoz, és harcoljatok!

Donald Trump azt ajánlotta a Hormuzi-szorost használó országoknak, hogy vegyék át az ellenőrzést az energiaszállítási útvonal felett, vagy szerezzék be az Egyesült Államoktól az energiahordozót.



Trump tegnap Washingtonban (fotó: Jose Luis Magana / AP)

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán kedden megjelent bejegyzésében azt írta, hogy mostanra Irán gyakorlatilag "megsemmisítve", a munka nehéz része "elvégezve".

"Mindazon országok számára, amelyek nem jutnak repülőgép-üzemanyaghoz a Hormuzi-szoros miatt - mint az Egyesült Királyság, amelyik visszautasította, hogy bekapcsolódjon Irán lefejezésébe - van egy javaslatom önöknek; egy, hogy vásároljanak az Egyesült Államoktól, mert mi rengeteggel rendelkezünk, kettő pedig, hogy gyűjtsenek némi megkésett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és vegyék át" - fogalmazott Donald Trump.

"Meg kell tanulniuk saját magukért harcolni" - tette hozzá.

Az amerikai elnök egy másik bejegyzésben élesen kritizálta Franciaországot azért a döntésért, hogy a katonai felszerelést szállító repülőgépek számára megtiltotta az átrepülést területe felett.

"Franciaország egyáltalán nem mutatott segítőkészséget, amikor "Irán mészárosáról" volt szó, aki "sikeresen megsemmisítve" - fogalmazott, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok emlékezni fog erre.

(MTI nyomán)