2026. március 31. 15:38

Oroszország államadóssága 21 százalékkal nőtt tavaly

Oroszország államadóssága 21 százalékkal 35,1 ezer milliárd rubelre (1 rubel=4,16 forint) emelkedett tavaly - áll az orosz számvevőszék kedden közzétett jelentésében.

A dokumentum szerint Oroszország belföldi adóssága 29,1 százalékkal 30,7 ezer milliárd rubelre nőtt, míg a külső adóssága 15,4 százalékkal 4500 milliárd rubelre csökkent.

A számvevőszék megállapítása szerint a belföldi és a külföldi államadósság a tervezett szinten belül maradt. Az államadósság kezelésére fordított kiadások 3200 milliárd rubelt tettek ki tavaly.

(MTI)