Anyaország :: 2025. november 8. 16:14 ::

Magához tért a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

Magához tért a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője, a 19 éves Viktória. A lányon több műtétet végeztek el, édesanyja szerint szeretett volna hazatérni, de ezt nem teheti meg. Egyelőre nem mondták el neki, hogy négy évvel fiatalabb öccse nem élte túl az ütközést. Az incidensben öten haltak meg, köztük az autót vezető 24 esztendős K. Zoltán is.



Kedden a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott egy autós Szentmártonkátánál. Az arrafelé érkező InterCity nem tudta elkerülni az ütközést. A négykerekű járműben hatan utaztak, közülük öten meghaltak. A legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú volt, a személyautót vezető 24 éves K. Zoltán is életét vesztette az incidensben. Kiderült, érvényes jogosítvány nélkül ült a volánnál.

A tragédiában több család volt érintett. A baleset egyetlen túlélője a 19 éves Viktória, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A Bors szerint több műtétet végeztek el rajta, emellett altatták. Édesanyja a lapnak mondta el, hogy az állapota súlyos, de a jelek szerint magához tért.

A család arról számolt be, hogy a lány szeretett volna hazatérni, de ezt jelenleg nem teheti meg. Egyelőre nem mondták el neki, hogy a 15 esztendős öccse, Gábor életét vesztette az incidensben, így őt nem láthatja többé.

(Index)