Anyaország :: 2025. november 5. 07:15 ::

Öten haltak meg egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán - hatan utaztak az autóban

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették - tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.



Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből - tette hozzá.

A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani - írták.