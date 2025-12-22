November 29-én éjjel csak a kapucni mentette meg a 16 éves Zsombor életét, akit a szolnoki Boomerang nevű szórakozóhely előtt öt cigány körbevett, majd az egyikük hátulról leütött. A fiatal úgy beverte a fejét, hogy elájult, valamint nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, még a fél arca is lebénult ideiglenesen.
Az indulatok azóta sem csitulnak: az elkövetőkhöz köthető személyek az áldozatot és annak édesanyját fenyegetik. Ezért a Betyársereg szolnoki klánvezetője, Paál Gyula a Magyar Jelen kamerái előtt átadta a családnak Tyirityán Zsolt országos vezető üzenetét, miszerint egy telefonhívásukba kerül, és több száz betyár jelenik meg Szolnokon Zsomborék védelmében, írja a Magyar Jelen.