Külföld :: 2025. március 19. 09:14 ::

Őrizetbe vették Isztambul főpolgármesterét

A török hatóságok szerdán őrizetbe vették Ekrem Imamoglut, Isztambul ellenzéki főpolgármesterét, Recep Tayyip Erdogan török elnök legfőbb riválisát, a többi között korrupcióval és terrorszervezet támogatásával gyanúsítják.

A főpolgármester őrizetbe vételét az isztambuli főügyészség rendelte el. Az Imamoglu elleni vádak között bűnszervezet irányítása, vesztegetés és zsarolás is szerepel. Az Anadolu török hírügynökség tudósítása szerint a politikus ellen terrorszervezet, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) támogatása miatt is eljárás indult. A híradás szerint az isztambuli rendőrség gazdasági bűncselekmények elleni osztálya 99 embert gyanúsított meg egyidejűleg Imamogluval, és őrizetbe vételek, házkutatások és lefoglalások is történtek.

Ekrem Imamoglut egy hajnali házkutatás során vette őrizetbe a rendőrség. Az elfogása előtti napon az Isztambuli Egyetem érvénytelenítette a főpolgármester diplomáját arra hivatkozva, hogy szabálytalanságokra derült fény az észak-ciprusi magánegyetemről az Isztambuli Egyetem üzleti adminisztrációs karára való 1990-es átiratkozása során. Az egyetemi diploma az elnökválasztáson való indulás egyik feltétele. Imamoglu közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.

Isztambul tartomány kormányzója négy napra minden tömegrendezvény betiltott a nagyvárosban, és a főpolgármesteri hivatalhoz, a rendőrfőkapitánysághoz és a korábbi tiltakozások helyszínéül szolgáló Taksim térre vezető utakat pedig lezárták.

Az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) "a leendő elnök elleni puccskísérletnek" nevezte a főpolgármester őrizetbe vételét. A CHP vasárnap tartja kongresszusát, amelyen a tervek szerint hivatalosan elnökjelöltté nyilvánítják Imamoglut. A főpolgármester X-en közzétett videójában hangsúlyozta, hogy nem adja fel a harcot, és a nyomás ellenére is kitart.

"Erdogan tisztában van azzal, hogy Imamoglu meg fogja verni a következő választáson. Törökország jelenleg a potenciális következő elnökkel szembeni puccskísérlettel szembesül" - fogalmazott Özgür Özel, a CHP vezetője. Leszögezte azt is, hogy ennek ellenére Imamoglu lesz a párt elnökjelöltje.

"Mindenkit arra kérek, hogy vasárnap jöjjön el, szavazzon, és verjük vissza ezt a puccskísérletet" - mondta a jelöltállítással kapcsolatban a pártvezér.

Törökországban 2028-ban esedékes a következő elnökválasztás.

(MTI)