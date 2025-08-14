Külföld :: 2025. augusztus 14. 18:26 ::

Törökország fegyverrendszereket szállít a szíriai rezsimnek

Törökország fegyverrendszereket és logisztikai felszereléseket szállít Szíriának egy frissen aláírt katonai együttműködési szerződés keretében.

A török védelmi minisztériumi illetékese az előző nap aláírt megállapodásról csütörtökön nyilatkozva hozzátette, hogy szükség esetén Ankara ki is képzi a szíriai katonákat a fegyverek használatára.

A NATO-tagállam Törökország Szíria fő szövetségese Bassár el-Aszad elnök tavaly decemberi megbuktatása óta. Segítséget ígért a szíriai fegyveres erők kiképzéséhez és átszervezéséhez, az ország és intézményeinek újjáépítéséhez, valamint Szíria területi épségének védelmezéséhez.

Az első lépés egy átfogó katonai együttműködési szerződés volt, amelyről hónapokon át folytak a tárgyalások. Törökország és Szíria szerdán írta alá az egyetértési memorandumot a két ország védelmi miniszterei és hírszerző főnökeinek tárgyalása után.

"A memorandum célja, hogy összehangolja a katonai kiképzést, és együttműködést, tanácsadást, információ- és tapasztalatcserét irányozzon elő, biztosítsa a katonai felszerelések, fegyverrendszerek, logisztikai berendezések és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítását" - közölte újságírókkal a török minisztériumi tisztviselő.

(MTI)