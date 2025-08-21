Külföld, LMBTQP+ :: 2025. augusztus 21. 14:58 ::

Most nem követendő példa Amerika? Fizikailag és kémiailag is kasztrálnak egy mocskos pedofilt

Louisiana államban történelmi precedens született: egy sorozatos gyermekbántalmazó beleegyezett a sebészi kasztrációba, hogy csökkentse börtönbüntetését. A 37 éves Thomas Allen McCartney lett az első ember az Egyesült Államokban, aki ilyen típusú büntetést kapott szexuális bűncselekmények miatt.





Thomas Allen McCartney, 37, is classified as a “Tier Three” offender and considered one of Louisiana’s worst child predators



McCartney has agreed… NEW: Serial ped***** agrees to be castrated as part of a plea deal after he was caught trying to s*xually assault a 7-year-old girlThomas Allen McCartney, 37, is classified as a “Tier Three” offender and considered one of Louisiana’s worst child predatorsMcCartney has agreed… pic.twitter.com/xL1dbf3WEV August 20, 2025

McCartney-t 2023 februárjában érték tetten, amikor egy hétéves kislányt próbált szexuálisan bántalmazni. Az eset akkor derült ki, amikor a gyermek anyja rajtakapta a férfit a bűncselekmény elkövetése közben.

A tettes fegyverrel fenyegetőzve menekült el a helyszínről, de később Houstonban, Texasban elfogták, és visszaszállították Louisiana államba, ahol bíróság elé került.

A vádlott kedden bűnösnek vallotta magát egy 13 év alatti gyermek ellen elkövetett elsőfokú nemi erőszak kísérletének vádjában.

A férfi esetében nem első alkalommal merült fel a szexuális bűncselekmény gyanúja, konkrétan a legveszélyesebb gyermekbántalmazók közé sorolják őt Louisiana államban.

Bűnözői karrierje 2006-ban kezdődött, amikor egy másik kislány ellen elkövetett szexuális bűncselekményért tartóztatták le.

2010-ben súlyos nemi erőszak vádjával szembesült (akkor egy 12 éves gyermekre támadt rá), majd 2011-ben súlyos nemi erőszak kísérletéért ítélték el.

Louisiana az Egyesült Államok egyetlen tagállama, amely lehetővé teszi a sebészi kasztrációt szexuális bűncselekmények büntetéseként. Ez a jogszabály 2024 augusztusában lépett hatályba, így McCartney ügye valószínűleg az egyik első alkalom, amikor a bíróság ténylegesen alkalmazza ezt a szankciót, írja a Daily Mail nyomán az Index.

Az állam 2008 óta engedélyezi a kémiai kasztrációt bizonyos szexuális bűncselekmények esetében. A bírák különösen súlyos szexuális visszaélési ügyekben felajánlhatják ezt az eljárást, míg azok az elkövetők, akik visszautasítják, további három-öt év börtönbüntetéssel sújthatók.

McCartney mind a fizikai, mind a kémiai kasztrációba beleegyezett a keddi tárgyaláson kötött egyezség részeként, amelynek célja börtönbüntetésének csökkentése volt. Ennek ellenére még így is 40 évet lesz a rácsok mögött.

„Ez egy borzasztó bűncselekmény, aminek soha nem kellett volna megtörténnie” – nyilatkozta Terry Lambright, Vernon Parish kerületi ügyésze. „Thomas McCartney egy szexuális ragadozó, akit el kell zárni közösségünk többi tagjától.”