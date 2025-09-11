Külföld :: 2025. szeptember 11. 23:13 ::

Nem áll jól Bolsonaro szénája

A brazil legfelsőbb bíróság öt bíróból álló tanácsának többsége az alkotmányos rend megdöntésével vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elmarasztalására szavazott. Utolsóként Carmen Lucia bíró voksolt a volt elnök elítélésére csütörtökön.

A bírói testület döntése azonban nem egyhangú: négyen szavaztak a volt elnök elítélésére, Luiz Fux bíró viszont felmentésére. Fux azzal érvelt, hogy a legfelsőbb bíróság nem illetékes az ügyben, amelyet alsóbb fokon kellett volna először tárgyalni tekintettel arra, hogy Bolsonaro már nincs hivatalban. Mindemellett nehezményezte azt is, hogy a legfelsőbb bíróság 11 tagjából álló teljes bírói testületnek kellett volna az üggyel foglalkoznia, nem csak az öt bírának.

"Amikor a koherencia és az igazságérzet felülkerekedik a bosszún és a hazugságokon, akkor nincs helye kegyetlen üldözésnek vagy elfogult ítéleteknek" – írta Michelle Bolsonaro, a volt elnök felesége Fux szavazata után.

A 70 éves volt elnök és hét vádlott-társa - köztük egykori miniszterek és magas rangú katonák - ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt folyik eljárás. A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Bolsonaro tagadja a vádakat.

Ha elítélik, Bolsonaro lesz Brazília történetében az első exállamfő, akit puccskísérlet miatt mondanak ki bűnösnek.

A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság első tanácsa kedden kezdte meg a szavazást az ítéletről, amit várhatóan pénteken ki is hirdetnek. Addig a bírák még módosíthatják döntésüket. A vádlottakra akár öt különböző bűncselekmény miatt is ítélet születhet, köztük puccskísérlet, fegyveres bűnszervezetben való részvétel és műemlékek megrongálása miatt.

