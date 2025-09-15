Külföld :: 2025. szeptember 15. 17:16 ::

SZVR: az Európai Unió a szerb Majdant készíti elő

A szerbiai utcai megmozdulások sok tekintetben az Európai Unió felforgató tevékenységével függnek össze, amelynek célja, hogy Brüsszelhez lojális vezetés kerüljön hatalomra az országban – állította hétfőn az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

"Az Európai Unió a 'szerb Majdant' készíti elő" - áll az SZVR-nek a 2014-es ukrajnai fordulatra utaló közleményében.

Az orosz kémszolgálat szerint a fiatalok részvételével zajló szerbiai "zavargásokat" sokban "az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége eredményezte".

"Az európai liberális fősodor célja, hogy a legnagyobb balkáni országban Brüsszel iránt engedelmes és lojális vezetést juttasson hatalomra" - áll az SZVR által kiadott szövegben.

A közlemény szerzői szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a "forradalmi" harci módszerekre és az erőszakra térnek át. Ám a Nyugat által számos országban sikerre vitt "színes forradalom" forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall. Ennek okát abban nevezték meg, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása, valamint a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke.

Az SZVR tudni véli, hogy az európai elitek úgy döntöttek: november 1-jét, az újvidéki főpályaudvar beton előtetője összeomlásának évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák. A törekvésben a fő a hangsúlyt a szerb fiatalok "agymosására" és az úgynevezett "fényes európai jövő" reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a "független" médiának, amelyet "demokratikus" európai pénzekkel támogatnak.

Az SZVR a Brüsszellel kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek révén jelentős pénzügyi támogatásban részesülő médiumok között sorolta fel a FoNet, a RAM Network, a Vreme, a Juzne Vesti, a Slobodna rec, a Boom93, a Podrinske, a Freemedia, az Indjija, a SOinfo, a FAR és a Storyteller szerb hírportált, illetve a Link elnevezésű civil szervezetet.

(MTI nyomán)