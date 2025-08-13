Anyaország :: 2025. augusztus 13. 21:19 ::

Az orosz hírszerzés megtolta egy picit a Fidesz "szabadságharcos" kampányát - reagált Magyar és Toroczkai is

Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon - jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája. (Persze nyilván nem Orbán a kedvencük az örökös szájhősködésével, de azt is jól tudják, hogy végül mindig ki lehet küldeni egy kávéra, vagy csak simán beadja a derekát az igazán fontos kérdések eldöntésénél - a szerk.)



2021 - Barátságért kitüntetést vett át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Moszkvában (fotó: kormány.hu)

Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi "rendszerváltás" forgatókönyveit.

"Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt" - olvasható a közleményben.

Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civil szervezet és az Európai Néppárt.

"A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választáson, vagy talán még korábban hatalomra juttassák" - áll az anyagban.

Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány "lebontását" célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök "rezsimje" az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon, írja az MTI.

Frissítés: Magyar Péter már orosz beavatkozást lát

Reagált a fentiekre Magyar Péter és a Tisza Párt, utóbbi annyit, hogy "összenő, ami összetartozik", és "nyilvánvaló dezinformáció", hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fontolóra vette a magyarországi hatalomváltás forgatókönyveit, és "jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat már mozgósítottak Magyar támogatására".

Előbbi pedig országjárása balatonfüredi állomásán azt mondta, az orosz közlemény a nyolcvanas évek MSZMP KB-közleményeire emlékeztette. Úgy fogalmazott: "Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba", ami "elképesztő", írja a Klubrádió.

2. frissítés: Toroczkai elmagyarázta, mi az igazi beavatkozás

A Mi Hazánk elnöke írja X-en:

Nem az a külföldi beavatkozás a magyarországi választásokba, ha az MTI lehoz egy orosz hírszerzési közleményt, hanem az, hogy a Meta egy parlamenti párt elnökét sorozatgyilkosokkal egy kategóriába sorolva, "veszélyes személynek" nyilvánította.

Nem tudom, mennyien olvasnak el egy MTI-hírt, de a Facebookot és Instagramot szinte minden magyar használja, ezek az elsődleges hírforrásai a magyar lakosság túlnyomó többségének. A legkeményebb az, hogy a Meta nyíltan politikai alapon diszkriminál. Oldalam nem lehet, azt törölték, és a legtöbbent tiltást, törlést kapnak, ha bármit megosztanak rólam, ha leírják a nevemet. De a politikai ellenfeleim ugyanezt megtehetik, nekik engedi a Meta, leírhatják a nevemet, közzétehetik a fotómat, a lényeg, hogy ártsanak vele. Én még válaszolni sem tudok.

Ezzel a döbbenetes Meta-cenzúrával olyan hatalmas hátrányba hozták egy évvel az alapítása után a Mi Hazánk Mozgalmat, amelyre még nem volt példa. Ez a választásokba való tényleges, súlyos beavatkozás, amellyel a Tisza Pártnak semmi gondja, és a magyar kormány sem mozdítja a füle botját sem. Dávid Dórához, a Meta volt jogtanácsosához, a Tisza Párt mai EP-képviselőjéhez is hiába fordultam, nem akart tenni semmit. Ha ez így marad, ahogy ígértem, a jövő évi választás másnapján megtámadjuk az eredményt a választásokba való külföldi beavatkozás miatt.