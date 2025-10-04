Külföld :: 2025. október 4. 07:59 ::

Füstöt eregető vulkán miatt adták ki a vörös kódos figyelmeztetést Kamcsatkán

Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.

A félsziget katasztrófavédelme a Telegramon azt közölte, a Kamcsatka fővárosától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól körülbelül 225 kilométerre lévő vulkánból kilövellő hamutömeg mintegy 85 kilométeres távolságot terített be a vulkántól déli és délkeleti irányban.

Kamcsatkán 160 vulkán található, ebből 29 ma is aktív. A területen augusztusban több vulkán - például a Kljucsevszkaja és a Kraseninnyikov - kitörését is regisztrálták, júliusban pedig 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a félszigetet.

(MTI)