Külföld :: 2025. október 26. 16:00 ::

A brazil elnök kedvezően nyilatkozott találkozójáról Donald Trumppal az ASEAN-csúcson

A brazil elnök kedvezően nyilatkozott vasárnap találkozójáról amerikai hivatali kollégájával a Kuala Lumpur-i ASEAN-csúcstalálkozón, utóbbi pedig a Kínával folyó kereskedelmi tárgyalásokról beszélt bizakodóan.

Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának szünetében tárgyalt, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, amelyet az váltott ki, hogy augusztusban Trump a korábbi 10 százalékosról 50-re emelte a brazil árukra kivetett vámot, és büntetőintézkedéseket vezetett be Lula és más brazil vezetők ellen.

"Egyetértettünk abban, hogy a szakértőink haladéktalanul megoldást keresnek a tarifákra és a brazil vezetők elleni szankciókra" - írta Lula az X-en.

Trump a tarifák emelését a Jair Bolsonaro volt elnök ellen általa "boszorkányüldözésnek" nevezett intézkedésekkel indokolta. Az amerikai kormányzat szankciókat rendelt el más brazil vezetők, közöttük Alexandre de Moraes ellen is, aki a Bolsonarót államcsínykísérlet miatt börtönbüntetésre ítélő legfelsőbb bíróság elnöke volt.

A vasárnapi találkozó előtt Trump is azt mondta, hogy elképzelhető valamilyen megállapodás Lulával.

Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Trump közölte: bízik abban, hogy sikerül előkészítenie egy kereskedelmi megállapodást Hszi Csin-ping elnökkel, akivel a tervek szerint jövő csütörtökön találkozik Dél-Koreában, miután a két ország gazdasági vezetőinek sikerült most megállapodniuk Kuala Lumpurban.

Scott Bessent amerikai pénzügy- és Jamieson Greer kereskedelmi miniszter, valamint Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Cseng-kang kereskedelmi főtárgyaló május óta az ötödik személyes tárgyalási fordulót tartotta meg, ezúttal az ASEAN-csúcs szünetében.

Bessent újságíróknak nyilatkozva megelőlegezte, hogy a megállapodás révén késleltetni lehet a kiterjedt kínai ritkaföldfém-export ellenőrzését, és elkerülhető lesz a Trump által kilátásba helyezett új, százszázalékos vámtarifa bevezetése.

A kínai fél egyelőre még nem erősítette meg a Hszi-Trump találkozót, amelyen Trump egyebek mellett az amerikai szójabab értékesítéséről, a Kína által saját területnek tekintett Tajvan körül aggodalmakról és Jimmy Laj bebörtönzött hongkongi médiamágnás szabadlábra helyezéséről kíván tárgyalni.

Trump vasárnap az ASEAN-csúcs szünetében aláírt egy olyan megállapodást Malajziával, amely biztosságossá teszi az amerikai hozzáférést a malajziai ritkaföldfémekhez, miután Kína nemrégiben bejelentette, hogy korlátozza a modern gazdasághoz létfontosságú eme alapanyagok exportját.

"Malajzia vállalta, hogy garantálja: egyetlen korlátozást sem vezetnek be a ritkaföldfémeknek amerikai cégek számára történő eladásában" - áll a Kuala Lumpur-i vezetés és a Fehér Ház közös közleményében. Malajzia vállalta továbbá, hogy amerikai cégek közreműködésével gyorsítja a ritkaföldfém-ágazat fejlesztését, egyebek mellett a működési engedélyek meghosszabbításával a termelés növelése érdekében. Washington pedig beleegyezett, hogy csak 19 százalékos vámot vetnek ki a malajziai árucikkekre. A kereskedelmi megállapodást Donald Trump és Ibrahim Anwar malajziai kormányfő írta alá.

Malajzia 2023-ban jelentette be, hogy 16,2 millió tonna kiaknázatlan ritkaföldfém-készlete van, 2024-ben pedig nemzeti embargót rendelt el a nyers ritkaföldfémek exportjára, a hazai feldolgozás támogatása céljából.

(MTI)